Путин: никто из простых россиян не пожалел тех, кто лишился яхт и дворцов за рубежом

Президент отметил, что те, кто рассматривали Россию только как источник заработка, а жить планировали за рубежом, многое потеряли.

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Простые россияне не пожалели предпринимателей, которые потеряли свои богатства за рубежом. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Никто из простых граждан страны не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт, дворцов за рубежом», - сказал российский лидер.

Президент отметил, что те, кто рассматривали Россию только как источник заработка, а жить планировали за рубежом, многое потеряли. По словам Владимира Путина, таких людей «просто ограбили».

Также глава государства отметил, что сбылись его предупреждения о том, что российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать».