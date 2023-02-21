Путин: МО и Росатом должны подготовиться к проведению ядерных испытаний
Министерство обороны России и Росатом должны подготовиться к проведению ядерных испытаний при необходимости. Однако первой Россия их проводить не будет. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
«Некоторые деятели в Вашингтоне задумываются о натуральном испытании своего ядерного оружия. В этой ситуации Министерство обороны России и Росатом должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми этого, разумеется, мы делать не будем. Но если США проведут испытания, то и мы проведем», - сказал Владимир Путин.
Президент также заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению наступательных вооружений.
Владимир Путин отметил, что наша страна именно приостанавливает свое участие в договоре, а не выходит из него.