Путин заявил, выборы 2024 года в России состоятся в строгом соответствии с законом

Как уточнил президент России Владимир Путин, выборы в местные и региональные органы власти в этом году должны состояться в сентябре.

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Президент России Владимир Путин сообщил, что выборы 2024 года состоятся в полном соответствии с законом.

«Выборы в местные и региональные органы власти в сентябре этого года и президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур», - подчеркнул Путин.

Кроме этого, Владимир Путин заметил, что России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом - у страны сильный платежный баланс.

При этому президент отметил активные попытки Запада заставить российский народ страдать, но у него это не вышло, Россия обладает устойчивой экономикой.