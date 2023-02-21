В стране и мире Путин заявил, что Россия будет шаг за шагом решать задачи специальной военной операции Андрей Аркадьев Владимир Путин заявил о последовательности решения задач СВО в начале своего послания Федеральному собранию. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет последовательно, шаг за шагом решать задачи специальной военной операции (СВО). «Год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны, для ликвидации угрозы, которая исходила от неонацистского режима на Украине после переворота 2014 года было принято решение о проведении специальной военной операции. Мы шаг за шагом аккуратно и последовательно будем решать стоящие перед нами задачи», - сказал президент. Путин добавил, что еще до начала СВО велись переговоры о поставках Киеву систем ПВО и боевых самолетов. Он также напомнил о потугах Киева получить ядерное оружие и заявил, что Запад разворачивал военные базы и биолаборатории на территории Украины. Экспертное мнение и аналитика