Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что сбылись его предупреждения о том, что российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать».
«Как-то в шутку, многие помнят, наверное, обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал: "Замучаетесь пыль глотать", бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги. Ровно так все и вышло», - сказал он.
Еще в 2002 году российский лидер на IV съезде Торгово-промышленной палаты (ТПП) отмечал, что у России хорошие отношения со многими зарубежными партнерами. Однако, по его словам, западные экономики, которые располагали ресурсами российского происхождения, не заинтересованы в их изъятии.
«Я не говорю, что завтра они будут заморожены, но, если решение подобного рода будет принято, прошу извинить за простоту выражения, замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства», - заявил в 2002 году Владимир Путин.
Кроме того, глава государства призвал предпринимателей из России не унижаться, цепляясь за прошлое и пытаясь что-то отсудить, а заняться перестройкой своей работы. Владимир Путин отметил, что благодаря сильному платежному балансу РФ не нужно занимать деньги за рубежом.