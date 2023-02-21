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Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»

Максим Крюков
13:19 21.02.2023
Президент РФ также призвал предпринимателей из России не унижаться, цепляясь за прошлое и пытаясь что-то отсудить, а перестроить свою работу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что сбылись его предупреждения о том, что российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать».

«Как-то в шутку, многие помнят, наверное, обращаясь к представителям российского бизнеса, я сказал: "Замучаетесь пыль глотать", бегая по судам и кабинетам западных чиновников, спасая свои деньги. Ровно так все и вышло», - сказал он.

Еще в 2002 году российский лидер на IV съезде Торгово-промышленной палаты (ТПП) отмечал, что у России хорошие отношения со многими зарубежными партнерами. Однако, по его словам, западные экономики, которые располагали ресурсами российского происхождения, не заинтересованы в их изъятии.

«Я не говорю, что завтра они будут заморожены, но, если решение подобного рода будет принято, прошу извинить за простоту выражения, замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства», - заявил в 2002 году Владимир Путин.

Кроме того, глава государства призвал предпринимателей из России не унижаться, цепляясь за прошлое и пытаясь что-то отсудить, а заняться перестройкой своей работы. Владимир Путин отметил, что благодаря сильному платежному балансу РФ не нужно занимать деньги за рубежом.

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