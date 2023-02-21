Путин предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников ОПК

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Российский президент Владимир Путин предложил запустить программу льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. По словам главы государства, ставка должна быть ниже рыночной.

Глава государства отметил, что значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. Владимир Путин отметил, что этот вопрос уже обсуждался с правительством.

«Поручаю отработать все детали этой программы и не затягивая приступить к строительству такого арендного жилья. В первую очередь, конечно, в городах наших значимых, оборонных, индустриальных и научно-исследовательских центрах», - добавил президент.

Напомним, также Владимир Путин выступил с предложением по созданию фонда помощи участникам специальной военной операции. Также глава государства подчеркнул необходимость установления регулярного 14-дневного отпуска раз в полгода для всех участников СВО, включая добровольцев.