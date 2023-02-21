Армия Армия Армия

Путин: для всех участников спецоперации необходимо установить регулярный отпуск

Андрей Аркадьев
12:39 21.02.2023
Президент подчеркнул, что регулярный отпуск минимум на 14 дней раз в полгода необходим всем участникам операции, включая добровольцев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость установления регулярного 14-дневного отпуска раз в полгода для всех участников спецоперации, включая добровольцев.

«Служба на СВО связана с колоссальными нагрузками, поэтому считаю необходимым установить для всех ее участников отпуск 14 дней, не считая дороги, и не реже одного раза в полгода, чтобы у каждого бойца была возможность побыть с семьями», - отметил глава государства в ходе послания Федеральному собранию.

Он добавил, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому против страны ведутся информационные атаки, жертвами которых зачастую становятся молодые люди.

Президент пообещал, что РФ будет шаг за шагом решать задачи специальной военной операции (СВО). Он добавил, что переговоры о поставках Киеву систем ПВО и боевых самолетов велись еще до начала СВО. Он также обвинил Запад в использовании Украины как тарана против России.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:45 Армия
Путин: неделю назад подписан указ о постановке на дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования
13:35 В стране и мире
Путин предложил вернуться к традиционным срокам обучения в российских вузах
13:01 В стране и мире
Видео
Путин: России не нужно кланяться и клянчить деньги за рубежом
12:39 Армия
Видео
Путин: для всех участников спецоперации необходимо установить регулярный отпуск
12:27 В стране и мире
Видео
Путин отметил, что победить Россию на поле боя невозможно
Популярное
Видео
Путин: российский бизнес на Западе «замучается пыль глотать»
Видео
Путин: Запад открыто назвал свою цель - заставить российский народ страдать
Видео
Путин заявил, что Запад готов использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против России
РЕН ТВ: Костомаров перенес еще один инсульт
Видео
Обломки «Титаника» на расстоянии вытянутой руки впервые показали на видео
Видео
Драка футболистов «Шинника» и «Миная» попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.