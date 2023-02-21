Путин: для всех участников спецоперации необходимо установить регулярный отпуск

Президент подчеркнул, что регулярный отпуск минимум на 14 дней раз в полгода необходим всем участникам операции, включая добровольцев.

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Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость установления регулярного 14-дневного отпуска раз в полгода для всех участников спецоперации, включая добровольцев.

«Служба на СВО связана с колоссальными нагрузками, поэтому считаю необходимым установить для всех ее участников отпуск 14 дней, не считая дороги, и не реже одного раза в полгода, чтобы у каждого бойца была возможность побыть с семьями», - отметил глава государства в ходе послания Федеральному собранию.

Он добавил, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому против страны ведутся информационные атаки, жертвами которых зачастую становятся молодые люди.

Президент пообещал, что РФ будет шаг за шагом решать задачи специальной военной операции (СВО). Он добавил, что переговоры о поставках Киеву систем ПВО и боевых самолетов велись еще до начала СВО. Он также обвинил Запад в использовании Украины как тарана против России.