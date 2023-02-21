Путин: те, кто в феврале 2022-го планировал атаку на Донбасс, следующей целью ставили Крым

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Те, кто планировал нападение на народные республики Донбасса, ставил перед собой цель по захвату полуострова Крым. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Те, кто планировал новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель - это удар по Крыму и Севастополю. И мы это знали и понимали. А сейчас о таких далекоидущих замыслах в Киеве тоже говорят в открытую. Ну, раскрылись», - сказал он.

В ходе послания глава государства также напомнил, что год назад ради защиты людей на наших исторических землях, для обеспечения безопасности нашей страны было принято решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что страна будет последовательно, шаг за шагом решать задачи специальной военной операции.