Путин отметил, что победить Россию на поле боя невозможно

Глава государства также заявил, что РФ будет еще дальше отодвигать угрозу от своих границ.

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Противники не смогут одержать победу над Россией на поле боя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Победить Россию на поле боя невозможно», - сказал глава государства.

Кроме того, российский лидер заявил, что чем более дальнобойные западные системы будут поступать киевскому режиму, тем дальше Российская Федерация будет отодвигать угрозу от своих границ.

Российский президент также отметил, что страны Запада готовы использовать и террористов, и «черта лысого» для реализации своей воли против РФ, говоря о неразборчивости коллективного Запада в средствах для достижения своих целей.