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Путин предложил создать фонд помощи участникам спецоперации

Максим Крюков
12:40 21.02.2023
Российский лидер также отметил важность установления регулярного 14-дневного отпуска раз в полгода для всех участников СВО, включая добровольцев.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию выступил с предложением по созданию фонда помощи участникам специальной военной операции.

«Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная, персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции», - сказал он.

По его словам, фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, а также оказывать помощь в образовании, спорте, трудоустройстве и предпринимательстве. Владимир Путин отметил, что работа фонда должна быть открытой, а порядок оказания помощи простым, по принципу «одного окна».

Кроме того, глава государства подчеркнул необходимость установления регулярного 14-дневного отпуска раз в полгода для всех участников спецоперации, включая добровольцев.

Также российский лидер заявил, что Россия будет последовательно, шаг за шагом решать задачи специальной военной операции.

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