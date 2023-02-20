МИД ФРГ призвал немецких граждан не посещать Россию в ближайшие дни

МИД Германии призвал немецких граждан в ближайшие дни отказаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится здесь, рекомендовал проявлять осторожность.

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Министерство иностранных дел Германии не рекомендует немцам посещать Россию 20-26 февраля. Текст соответствующего обращения ведомства приводит РИА Новости.

«Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются», - гласит оно.

Это связано с празднованием в нашей стране Дня защитника Отечества и рядом проводимых правительством мероприятий.

По мнению МИД ФРГ, в этот временной промежуток гражданам Германии, находящимся в России, следует проявлять особую бдительность и осторожность, а также избегать мест массового скопления людей.

Напомним, что с 23 по 26 февраля для россиян в честь праздника пройдут длинные выходные, а в среду рабочий день сократят на час.

Ранее глава немецкого дипведомства Анналена Бербок заявила, что Запад в настоящий момент принимает участие в войне против России. Эти слова привлекли внимание российских и европейских СМИ и официальных лиц. В частности, немецкий канцлер Олаф Шольц вскоре после них опроверг данное утверждение, а потом и сама Бербок признала свое высказывание ошибкой. На фоне этого в Бундестаге потребовали отставки чиновницы за некомпетентность.