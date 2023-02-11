Бербок назвала ошибкой свои слова о «войне против России»

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок назвала ошибкой свои слова о том, что Европа «ведет войну против России». Заявление она сделала в интервью газете Tagesspiegel.

«Есть такая поговорка: "Не ошибается лишь тот, кто не живет"», - сказала Бербок.

Она подчеркнула, что ей важно показать людям, что внешняя политика напрямую связана с их жизнями, а не является неким абстрактным понятием.

Бербок 24 января на заседании ПАСЕ призвала страны Европы делать больше для Украины и не искать виновных среди своих, так как они вместе «ведут войну против России». Ее высказывание вызвало скандал. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал министра объясниться, а сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что Бербок следует отправить в отставку после таких высказываний. Канцлер Германии Олаф Шольц опроверг заявление главы МИД и заявил, что немецкому правительству следует делать все, чтобы не допустить подобной эскалации.