Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Круппала заявил, что своим непрофессионализмом и развязным поведением Анналена Бербок ставит под угрозу существование ФРГ.

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обязана объясниться после своих заявлений о том, что Запад «ведет войну против России». С таким требованием выступил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

«Министр иностранных дел - наш главный дипломат. Она должна тщательно обдумывать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных высказываний», - заявил он в интервью Sächsische Zeitung.

Сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла пошел еще дальше и потребовал уволить Бербок с поста главы немецкой дипломатии. Также Крупалла призвал Берлин поскорее связаться с Москвой и заявить, что Германия не находится в состоянии войны с ней.

Напомним, ранее Анналена Бербок призвала страны Евросоюза делать больше для Украины и не искать виноватых среди своих, так как они вместе «ведут войну против России». В Москве слова Бербок резко раскритиковали. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на двуличие ФРГ в отношении украинского конфликта.