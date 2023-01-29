Шольц опроверг слова Бербок о «войне» западных стран с Россией

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Федеральное правительство Германии не допустит втягивания НАТО в конфликт на Украине. Так канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал слова главы МИД страны Анналены Бербок о том, что западные страны «воюют с Россией».

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс и Россия не находятся в состоянии войны.

«Мы не допустим такой эскалации. Мы в федеральном правительстве полностью согласны с этим, и министр иностранных дел тоже так считает», - сказал он в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

Он также отметил, что канцлер Германии серьезно относится к присяге и должен сделать все, чтобы конфликт на Украине не перерос в войну между Россией и НАТО. Шольц добавил, что страна не следует «за теми, кто почти легкомысленно рекомендует Германии идти вперед» и всегда действует в тесной международной коалиции.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Германия шаг за шагом «дрейфует» в сторону войны и выступил против отправки немецких танков на Украину.

На этой неделе Германия решила передать Киеву такни Leopard 2. В общей сложности, как заявлял посол Украины во Франции Вадим Омельченко, Украина получит от стран коллективного Запада 321 танк.