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В России наступила трехдневная рабочая неделя

Семен Лавров
00:55 20.02.2023
В России началась трехдневная рабочая неделя, в которой выходные начнутся в День защитника Отечества в четверг, 23 февраля и продлятся до понедельника.
В России наступила трехдневная рабочая неделя
© Фото: Евгений Одиноков РИА Новости
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В России в связи с празднованием Дня защитника Отечества началась трехдневная рабочая неделя с выходными с 23 по 26 февраля. Об этом сообщили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

При этом рабочее время вторника как предпраздничного дня будут сокращено на 1 час. А для трудящихся на шестидневке суббота, 25 февраля остается рабочим днем, рассказало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Напомним, что в настоящее время телеканал «Звезда» в рамках проекта «Все для победы!» проводит сбор средств на подарки военнослужащим, принимающим участие в боевых действиях в зоне специальной военной операции. На перечисленные деньги планируется закупить для них комплекты, необходимые на боевом посту.

© ТРК «Звезда»
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