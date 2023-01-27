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В Германии потребовали отправить в отставку главу МИД Бербок

Сергей Лебедев
18:21 27.01.2023
С призывом к канцлеру Олафу Шольцу выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.
В Германии потребовали отправить в отставку главу МИД Бербок
© Фото: Kira Hofmann, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
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Сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал канцлера Олафа Шольца отправить в отставку министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок. Политик обвинил главу внешнеполитического ведомства в непрофессионализме из-за слов о России.

«Своим непрофессиональным и развязным поведением федеральный министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии», - приводятся слова Крупаллы на сайте партии.

Также политик призвал канцлера сообщить российскому правительству, что ФРГ не находится в состоянии войны с РФ. Он отметил, что это нужно сделать быстро и недвусмысленно.

Напомним, что Анналена Бербок на заседании ПАСЕ призвала страны Европы делать больше для Украины и не искать виновных среди своих, так как они вместе «ведут войну против России». В МИД страны после ее высказывания заявили, что поддержка Киева не делает Германию участницей конфликта.

Слова Анналены Бербок раскритиковали в Москве. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на двуличие ФРГ в отношении конфликта на Украине.

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