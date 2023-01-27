В Германии потребовали отправить в отставку главу МИД Бербок
Сопредседатель ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла потребовал канцлера Олафа Шольца отправить в отставку министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок. Политик обвинил главу внешнеполитического ведомства в непрофессионализме из-за слов о России.
«Своим непрофессиональным и развязным поведением федеральный министр иностранных дел ставит под угрозу существование Германии», - приводятся слова Крупаллы на сайте партии.
Также политик призвал канцлера сообщить российскому правительству, что ФРГ не находится в состоянии войны с РФ. Он отметил, что это нужно сделать быстро и недвусмысленно.
Напомним, что Анналена Бербок на заседании ПАСЕ призвала страны Европы делать больше для Украины и не искать виновных среди своих, так как они вместе «ведут войну против России». В МИД страны после ее высказывания заявили, что поддержка Киева не делает Германию участницей конфликта.
Слова Анналены Бербок раскритиковали в Москве. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на двуличие ФРГ в отношении конфликта на Украине.