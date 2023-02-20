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Reuters: Зеленский заявил, что обсудил поставки дальнобойного вооружения с Байденом

Тимур Шерзад
14:10 20.02.2023
Сегодня президент США Джозеф Байден заявил о новом пакете военной помощи Киеву на 500 миллионов долларов.
Reuters: Зеленский заявил, что обсудил поставки дальнобойного вооружения с Байденом
© Фото: ТРК «Звезда»
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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден обсудили поставки дальнобойного вооружения Киеву. Об этом сообщает агентство Reuters, которому это заявил сам Зеленский. 

Сегодня американский президент прибыл в Киев, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским. По словам Байдена, Украина получит новый пакет военной помощи, включая снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что Байден потребовал от Зеленского, чтобы он активизировал действия украинских боевиков на поле боя. 

В то же время в Минобороны Украины заявляли, что решения по поставке Киеву ракет большой дальности пока нет.

А в Службе внешней разведки России сообщили, что большая часть переданной западными странами киевскому режиму военной техники уже была уничтожена.

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