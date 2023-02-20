В МО Украины заявили, что решения по поставке Киеву ракет большой дальности пока нет

Министр обороны Украины выразил надежду получить ракеты, бьющие если не на 300, то хотя бы на 200 километров.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что решения по предоставлению Киеву ракет большой дальности пока нет.

«Принципиальных решений по ним пока не принято. Но есть другие технические решения, которые, надеюсь, мы будем готовы реализовывать с партнерами - не на 300, а на 200 километров», - сообщил Резников в эфире всеукраинского телемарафона.

Ранее британский репортер раскрыл обстановку, царящую в бункере Зеленского. По его словам, там строго запрещено включать свет, всюду находятся военные, которые спрашивают у входящих максимально сложные для выговаривания для русскоязычного человека пароли, которые меняются каждый день.

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