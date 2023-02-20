Reuters: Байден заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи, включая снаряды для HIMARS

В него войдут снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые системы и радары.

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Украина получит новый пакет военной помощи на $500 миллионов, который будет объявлен уже завтра, заявил президент США Джо Байден во время встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, пишет Reuters.

В новый пакет войдут снаряды для РСЗО HIMARS американского производства, противотанковые системы и радары. Глава украинского государства заявил, что обсудил с Байденом вопрос о дальнобойных вооружениях.

Байден прибыл в украинскую столицу сегодня. Это первый его визит на Украину с начала специальной военной операции, и он не был объявлен официально.

Фото с Байденом опубликовал Зеленский в своем Тelegram. Также в Интернете появились кадры, на которых лидеры возлагают цветы к мемориалу памяти погибших на Михайловской площади в Киеве.

Между тем президента Украины принимали в Вашингтоне два месяца назад.