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Байден прибыл в Киев и встретился с Зеленским

Сергей Лебедев
13:18 20.02.2023
Президент США побывал в Михайловском соборе, откуда он вышел после объявления воздушной тревоги.
Байден прибыл в Киев и встретился с Зеленским
© Фото: V_Zelenskiy_official, Telegram
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В понедельник американский лидер Джо Байден прибыл в Киев. Президент США провел встречу со своим украинским коллегой. Также он с желто-синим галстуком сделал совместную фотографию с Владимиром Зеленским.

«Ваш визит - это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», - написал под снимком украинский президент в своем Telegram-канале.

Кроме того, стало известно, что Джо Байден побывал в Михайловском соборе. Оттуда он вместе с Зеленским вышел после объявления воздушной тревоги в Киеве.

Напомним, ранее в центре украинской столицы перекрыли улицы. Из-за этого в городе возникли огромные автомобильные пробки.

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