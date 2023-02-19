Politico: Байден потребовал от Зеленского активизации действий на поле боя

Как сообщает издание, американские аналитики опасаются, что военные поставки Запада Украине могут замедлиться.

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В преддверии визита американского президента Джо Байдена в Польшу администрация Белого дома потребовала от Украины активизации действий на поле боя. Об этом пишет издание Politico.

Согласно информации издания, аналитики из Соединенных Штатов опасаются, что военнослужащие Российской Федерации нанесут поражения украинским националистам на юге и востоке, а поставки вооружения западных стран на Украину будут замедлены.

«Администрация Байдена срочно потребовала от администрации президента Владимира Зеленского закрепить свои достижения и, возможно, нанести собственный контрудар», - передает издание.

Кроме того, по словам нескольких чиновников, Белый дом призвал украинского президента Владимира Зеленского готовиться к наступлению сейчас, так как поддержка со стороны стран Европы вскоре может стать ограниченной.

Как считают специалисты, у Российской Федерации остается два важных преимущества на поле боя: силы и время. На этом фоне действия стран НАТО подвергаются большим сомнениям, передает издание.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг отверг требования украинской стороны о поставках кассетных боеприпасов.