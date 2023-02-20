В стране и мире В СВР заявили об уничтожении большей части предоставленной Западом Украине военной техники Тимур Шерзад Согласно данным СВР, враг получил от стран Запада в том числе 440 танков и 1 510 боевых машин пехоты. © Фото: Sgt. Matthew Lucibello, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Служба внешней разведки России заявляет, что большая часть предоставленной Украине странами Запада военной техники уже была уничтожена российскими войсками. Кроме этого, в пресс-бюро СВР уточнили количество военной техники и вооружения, переданных киевскому режиму. «В период агрессии против России с декабря 2021 года страны НАТО передали ВСУ 1 170 комплексов ПВО, 440 танков, 1 510 БМП, 655 артиллерийских систем», - говорится в сообщении. В СВР уточнили и актуальные данные по поставкам боеприпасов Киеву. Враг получил от Запада 9 800 реактивных снарядов, 609 тысяч противотанковых выстрелов и 1 миллион 206 тысяч снарядов к ствольной артиллерии. Ранее министр обороны Германии заявил, что предстоящие недели окажутся решающими для Украины. Экспертное мнение и аналитика