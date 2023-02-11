Искусствовед Буткевич назвал «украинство» Куинджи попыткой Запада вымарать русскую культуру

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Великий русский художник Архип Куинджи теперь официально, конечно с точки зрения Нью-йоркского музея «Метрополитен» - украинец. И нынешних американских культурологов и искусствоведов не смущает ни тот факт, что по национальности Архип Иванович - приазовский грек, что родился он в Российской Империи, когда ни о какой Украине и речи не шло, а земли в окрестностях Мариуполя, на родине живописца назывались Новороссией. О том, что никакого украинского языка он не знал, зато внес огромный вклад именно в великую русскую культуру - стыка IXX и ХХ веков - тоже теперь никаких намеков в одном из ведущих мировых музеев.

Музей-квартира Архипа Куинжи в Санкт-Петербурге. Здесь он жил и работал последние 13 лет своей жизни, здесь же сохранилось и несколько его работ. В руках у директора музея точная цитата Архипа Ивановича из одного его прижизненного интервью.

«Чтобы снять все вопросы, нужно обратиться к подлинным словам Куинджи. И вот есть такая цитата. В 1904 году в газете "Новое время" Архип Иванович Куинджи заявил, я цитирую: "Я принужден заявить, что я русский, предки мои греки, которые еще при императрице Екатерине переселились с южного берега Крыма и основали город Мариуполь и 24 деревни". Вот то, кем он сам себя считал», - рассказал заведующий музеем-квартирой Куинджи Максим Костыря.

Наперегонки с Метрополитен-музеем в борьбе за чистоту украинской культуры бежит Лондонская национальная галерея. От английских искусствоведов досталось великому французскому импрессионисту Эдгару Дега. Несколько его полотен, ранее называвшихся «Русские танцовщицы» теперь тоже вдруг стали украинскими. И даже раньше, чем один из вариантов картины, хранящейся в том же музее «Метрополитен».

Интересна и реакция знаменитой интернет-энциклопедии. Если страница, посвященная Архипу Куинджи все еще именует его русским художником, то с картиной Дега - уже расправились. В Википедии эта серия картин теперь значится как «Украинские танцовщицы» и «Танцовщицы в украинских платьях».

«Это действительно - чистая политика. В общем, это к искусству, к истории культуры, не имеет никакого отношения. С моей точки зрения это глупость и немножко попахивает преследованием по национальному признаку. В данном случае, если ты русский - то тебя преследуют», - заявил искусствовед, эксперт по живописи Дмитрий Буткевич.

Однако есть и примеры обратной отмены. Так, отмененная в конце января выставка о советском авангарде в архитектуре Нью-Йорка - все таки состоится. Студенты и преподаватели готовили ее три года - но за несколько часов до открытия им сообщили об отмене. Ректор колледжа испугался «общественного осуждения». Когда на защиту выставки встало едва ли не все архитектурное сообщество, было решено перенести ее на апрель.

Активный запрет на русскую культуру в западных странах в самых разных ее проявлениях начался еще весной прошлого года. Доходило до абсурда: театры исключали из своих программ наши оперу и балет, драматические постановки. Вот очень характерная для того времени апрельская цитата польского министра культуры.

«Сейчас не время для российского балета, уже не говоря о хоре Александрова. Сейчас не сезон для Чехова и даже Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства», - решил министр культуры Польши Петр Глиньский.

Запрещались концерты симфонических произведений великих русских композиторов, выставки художников, прокат фильмов. Увеличилось и без того беспрецедентное и длящееся уже много лет давление на российских спортсменов, которым запретили выступать сначала со своим флагом и гимном, а затем и вовсе вычеркнули из международных соревнований.

«Давайте не смешивать спорт и все остальное, потому что это разные вещи, так или иначе. Запрет флага это одно. Но украинские спортсмены уже давно вели себя не так, как должен вести себя спортсмен. Они закрывали свои медали на универсиаде. Культуру невозможно сжечь нигде и люди будут это чувствовать, потому что это в их душе, а душу перебороть или победить невозможно», - уверена олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Дошло до того, что Украина перешла к наглому шантажу, возмутившись даже одной возможности возвращения россиян на международные спортивные соревнования. Ответ функционеров из МОК не заставил себя долго ждать. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах написал письмо министру молодежи и спорта Украины Вадиму Гутцайту, в котором заявил прямо, - что бойкот Киевом Летних Игр в Париже станет нарушением Олимпийской хартии.

Казалось бы, пик антироссийской и антикультурной истерии был пройден еще летом прошлого года, но, как выясняется, от эмоций на Западе просто перешли к планомерному вымарыванию культурного наследия нашей страны из мировой истории.