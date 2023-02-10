Музей в Нью-Йорке признал Куинджи украинским художником

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Архип Куинджи родился в Мариуполе. Поступив в Академию художеств в Санкт-Петербурге, сдружился с другими видными живописцами и вскоре отправился в поездку по Ладоге и Валааму. За свою творческую жизнь Куинджи создал около 500 эскизов и 300 графических работ.

Ранее стало известно, что музей «Метрополитен» переименовал картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица». Теперь она называется «Танцовщица в украинском наряде».