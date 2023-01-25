Путин: РФ не будет отказываться от мировой культуры в отличие от Запада, где отменяют Чайковского

Об этом глава государства сказал на встрече со студентами Московского государственного университета им. Ломоносова.

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Российская Федерация не будет жить без мировой культуры, в отличие от западных стран, в которых пытаются отменить Чайковского. Об этом заявил Владимир Путин на встрече со студентами Московского государственного университета им. Ломоносова.

Темы отмены произведений мировой культуры президент коснулся, отвечая на вопрос о самоопределении современной молодежи.

«Мы должны понимать, кто мы, откуда мы пришли, кто мы сегодня в этом многообразном мире, в чем заключается наше будущее», - сказал Владимир Путин.

По мнению главы государства, Западу есть о чем поспорить с Россией, однако это они «додумались» отменять творчество Чайковского.

«Пускай они живут без Достоевского и без Толстого, но мы без мировой классики жить не будем», - заявил президент.

Также на данной встрече присутствовал студент - участник СВО из ЛНР Владислав Олейник, который поблагодарил Владимира Путина за демобилизацию студентов региона. Он также отметил, что страна делает многое для адаптации участников боевых действий, благодаря чему у них появилась возможность восстановиться и вернуться к привычной жизни.