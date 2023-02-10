Музей «Метрополитен» в Нью-Йорке переименовал «Русскую танцовщицу» в «Танцовщицу в украинском наряде»

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Нью-Йоркский художественный музей «Метрополитен» переименовал картину французского импрессиониста Эдгара Дега «Русская танцовщица». Теперь полотно называется «Танцовщица в украинском наряде», сообщает сайт музея.

Описание картины также изменили, дополнив его информацией о том, что в 1899 году Дега создал серию композиций, посвященных танцовщицам в украинских народных костюмах.

Американский «Метрополитен» не новатор в деле переименования картин. В апреле прошлого года Лондонская национальная галерея также переименовала картину Дега «Русские танцовщицы», сделав их украинскими. Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что подобные манипуляции нарушают авторские права художника.

Ранее председатель Союза художников России, член ОП РФ Андрей Ковальчук отметил, что переименование картин импрессиониста Дега - глупость, нелепость и следствие человеческой ненависти. Он также пошутил, что придется очень постараться, чтобы переименовать все, что в своем названии имеет слово «русский».