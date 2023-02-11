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Историк искусства Костыря зачитал цитату Куинджи, назвавшего себя русским

Ян Брацкий
11:33 11.02.2023
Заведующий музеем-квартирой Архипа Куинджи Максим Костыря рассказал, что живописец всегда говорил и писал на русском, любил Петербург и жить хотел только здесь.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Никаких документальных свидетельств того, что знаменитый русский художник Архип Куинджи был украинцем нет. Об этом «Звезде» рассказал заведующий квартирой-музеем живописца Максим Костыря. В этом доме художник провел последние 13 лет своей жизни.

«Мне странно об этом слышать, потому что нет для этого никаких исторических оснований. Мы историки искусства и должны опираться на документы. Он родился в Российской Империи, тут жил и умер. Наверно, сейчас такая политическая конъюнктура», - рассказал Костыря.

Исторические факты не помешали художественному музею «Метрополитен» в Нью-Йорке переписать биографию автора более 500 эскизов и 300 графических набросков. На сайте музея под одной из картин Куинджи «Красный закат на Днепре» теперь написано, что он украинец.

«Чтобы снять все вопросы, нужно обратиться к словам самого Куинджи. У меня есть цитата за 1904 год. В газете «Новое время» Куинджи заявил: "Я принужден заявить, что я русский, предки мои греки, которые при императрице Екатерине переселились с южного берега Крыма и основали город Мариуполь и 24 деревни". Вот кем он себя считал», - зачитал цитату художника Костыря.

Семья Куинджи была очень бедной, уточнил он. Отец был сапожником и землепашцем. О детстве художника известно очень мало, но и оно точно никак не было связано с Украиной.

«Фамилия татарская и даже первым языком Куинджи был, скорее всего, татарский. Греческий он если и знал, то не очень хорошо», - предположил собеседник «Звезды».

К России художник испытывал очень теплые чувства, рассказал заведующий музеем-квартирой. Сюда он стремился, хотя мог выбрать для жизни любой уголок земного шара.

«Здесь он стал художником, обрел друзей, началась его слава. Жить он хотел только здесь, хотя мог сделать это где угодно. Но всегда он приезжал в Петербург и жил на Васильевском острове. Разговаривал он и писал на русском языке, потому что учился в Петербурге в Академии художеств и общался только на русском. Про украинский мы не можем сказать точно, у нас нет документальных данных», - констатировал Костыря.

Накануне искусствовед и художник-реставратор Полина Тычинская, выразила мнение, что не стоит спорить о принадлежности художника по национальному признаку, так как его работы относятся к периоду Российской империи, а тогда не было разделения на русских и украинцев.

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