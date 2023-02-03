Украина выступила за бойкот Олимпиады в Париже в случае допуска россиян

© Фото: Gao Jing, XinHua, Globallookpress

Национальный олимпийский комитет Украины объявил о намерении бойкотировать летнюю Олимпиады 2024 года в Париже, если российских атлетов допустят до участия в соревнованиях. Вопреки основополагающим принципам олимпийского движения Украина открыто шантажирует международное спортивное сообщество.

«В нашей современной истории любые попытки бойкота крупнейших соревнований, Олимпийских игр никогда не приводили к успеху той страны, которая это применяла. И в этой части мы, безусловно, призываем украинских коллег отказаться подобной практики бойкотов», - сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Даже США, чья позиция по отношению к нашей стране остается неизменно жесткой во всех сферах, не возражают против участия наших спортсменов в Олимпийских играх в Париже. Но только статус атлетов из нашей страны, как заявили накануне в Белом доме, должен остаться нейтральным. Ни национального флага, ни гимна. Но такие ограничения лишь добавляют потенциальным участникам грядущих игр спортивной злости. Они даже в условиях полной неопределенности продолжают готовиться к главным стартам в своей карьере.

«Мы всю жизнь идем к нашей цели выступать на международной арене, завоевывать олимпийские медали. Мы готовимся ко всему. Как только руководство даст нам задание “поезжайте и завоевывайте медали”, - мы сразу поедем и будем завоевывать», - говорит борец Сергей Семенов.

В атмосфере откровенно враждебного и предвзятого отношения к российскому спорту приглашение от Олимпийского совета Азии участвовать в главном континентальном спортивном мероприятии материка ободрило многих наших атлетов и спортивных функционеров. Азиатские игры или Азиада, пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. Международный Олимпийский комитет (МОК) не против выступления нашей команды. Но при этом МОК отказался вести переговоры с международными спортивными федерациями о дополнительных квотах для россиян. О том, как российские спортсмены будут отбираться на Олимпиаду в Париже, остается пока только гадать.

«Поскольку по общим правилам отбор происходит через международные спортивные федерации, то через Азиатские игры отобраться будет довольно сложно. Несмотря на специальную концепцию для российских спортсменов, которая не умоляет возможности других азиатских спортсменов, не снижая количества их квот», - объясняет председатель комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергей Алексеев.

Не решен и принципиальный вопрос, будут ли вообще россияне даже в нейтральном статусе допущены до Игр. Давление на МОК в настоящее время оказывается беспрецедентное. Вслед за Украиной коллективный ультиматум Олимпийскому комитету планируют выдвинуть Великобритания, Польша, прибалтийские и скандинавские страны. Впрочем за решения своих политиков отвечать придется спортсменам.

«Нам вообще не надо на это реагировать. Будут реагировать их спортсмены, этих стран. Потому что ведь в первую очередь поедут не политики, а спортсмены, и они упустят эту возможность. Я не знаю, как отреагируют еще их общество, как отреагируют люди, борющиеся за права человека, и в том числе за права спортсменов», - сказала олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова.

В истории Олимпийского движения такого не было еще никогда. Даже когда США в нарушение Устава ООН устраивали вторжения, например, в Югославии и в Ираке, американская сборная с гимном и флагами выступала на всех международных соревнованиях, и тогда не звучало ни одного голоса против.