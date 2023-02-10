В стране и мире В стране и мире В стране и мире

МИД РФ: тема мирного договора с Японией для России закрыта

Анна Касаткина
15:15 10.02.2023
Россия и Япония не могут заключить мирный договор из-за территориального спора на Курилах.
МИД РФ: тема мирного договора с Японией для России закрыта
© Фото: Aleksander Polyakov, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Тема мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта», - сказала она на брифинге.

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси во вторник заявил, что власти страны сохраняют курс на заключение мирного договора с РФ. На следующий день японский премьер Фумио Кисида заявил, что позиция официального Токио по принадлежности Южных Курил остается неизменной.

Россия и Япония не могут заключить мирный договор из-за территориального спора на Курилах. Токио считает своими острова Итуруп, Кунашир, Шитокан и группу мелких островов Малой Курильской гряды, вошедших в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Москва неоднократно заявляла, что для нее территориальный вопрос Курил окончательно закрыт, так как российский суверенитет над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

После начала российской спецоперации в Донбассе японские власти присоединились к санкциям коллективного Запада и ввели собственные ограничения. В ответ Москва прекратила все переговоры с Токио о заключении мирного договора, остановила безвизовые поездки японских граждан на Курилы и заявила о выходе из договора о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.

Ранее в МИД РФ заявили, что для возвращения к диалогу Японии следует «проявить элементарное уважение» к России и продемонстрировать стремление наладить деградирующие отношения.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:56 В стране и мире
Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 19 тысяч
15:23 В стране и мире
Минобороны ФРГ: Берлин не рассматривает поставку боевых самолетов Киеву
15:15 В стране и мире
МИД РФ: тема мирного договора с Японией для России закрыта
14:36 В стране и мире
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица ушла в отставку
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
Популярное
Видео
Путин: на хамство нужно отвечать принципом «с волками жить - по-волчьи выть»
Зеленский в свитшоте встретился с королем Великобритании Карлом III
Журналист Херш: водолазы ВМС США заложили бомбы под «СП» во время учений НАТО Baltops
Видео
Застрявшие в разломах дорог машины создали большие пробки в Турции
Видео
Крепость в Газиантепе из списка наследия ЮНЕСКО обрушилась при землетрясении в Турции
Видео
Михалков выступил на сцене впервые после болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.