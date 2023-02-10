МИД РФ: тема мирного договора с Японией для России закрыта

Россия и Япония не могут заключить мирный договор из-за территориального спора на Курилах.

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Тема мирного договора с Японией для России закрыта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта», - сказала она на брифинге.

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси во вторник заявил, что власти страны сохраняют курс на заключение мирного договора с РФ. На следующий день японский премьер Фумио Кисида заявил, что позиция официального Токио по принадлежности Южных Курил остается неизменной.

Россия и Япония не могут заключить мирный договор из-за территориального спора на Курилах. Токио считает своими острова Итуруп, Кунашир, Шитокан и группу мелких островов Малой Курильской гряды, вошедших в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Москва неоднократно заявляла, что для нее территориальный вопрос Курил окончательно закрыт, так как российский суверенитет над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

После начала российской спецоперации в Донбассе японские власти присоединились к санкциям коллективного Запада и ввели собственные ограничения. В ответ Москва прекратила все переговоры с Токио о заключении мирного договора, остановила безвизовые поездки японских граждан на Курилы и заявила о выходе из договора о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.

Ранее в МИД РФ заявили, что для возвращения к диалогу Японии следует «проявить элементарное уважение» к России и продемонстрировать стремление наладить деградирующие отношения.