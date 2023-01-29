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В МИД России подтвердили отказ от консультаций с Токио по промыслу у Южных Курил

Анна Касаткина
08:37 29.01.2023
Москва не может согласовать консультации по промыслу у Курильских островов из-за недружественных действий Японии.
В МИД России подтвердили отказ от консультаций с Токио по промыслу у Южных Курил
© Фото: Сергей Красноухов, РИА Новости
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Российская сторона уведомила Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по поводу соглашения о морском промысле японских рыбаков в районе южных Курильских островов. Об этом в МИД РФ сообщили РИА Новости.

Позиция Москвы связана с недружественными действиями со стороны Японии, пояснили в ведомстве, указав на деградацию отношений между странами с начала спецоперации на Украине. Токио иногда «бежит впереди паровоза», опережая санкционные инициативы своих западных союзников, отметили в МИД. В частности, Япония отменила для России режим наиболее благоприятствуемой нации, зафиксированный в двустороннем Торговом договоре 1957 года, а также выслала группу российских дипломатов.

«Российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности», - заявили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что не приемлют протесты Токио в связи с данным решением, а для возвращение к диалогу Японии следует «проявить элементарное уважение» к России и стремление к налаживанию отношений.

Японские СМИ ранее сообщили о том, что РФ впервые за 22 года отказалась от консультаций с Токио по условиям ведения японскими рыбаками промысла в водах у Курильских островов на основании соглашения от 1998 года.

Ранее Япония ввела очередной пакет антироссийских санкций, которым, в том числе, запретило поставки в Россию медицинских изделий и вакцин, промышленного оборудования, роботов и других товаров.

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