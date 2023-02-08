Кисида заявил, что позиция Японии по вопросу Курил не изменится

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Позиция официального Токио относительно принадлежности южных Курил остается неизменной. Такое заявление сделал японский премьер-министр Фумио Кисида.

«Текущая базовая позиция японского правительства - указать на принадлежность четырех островов, а затем продолжить переговоры о заключении мирного договора. И мы осознаем, что эта базовая позиция по указанию принадлежности четырех островов впредь не изменится», - приводит ТАСС слова Кисида.

Между Россией и Японией отсутствует мирный договор из-за территориального спора. Токио считает своими Итуруп, Кунашир, Шитокан и группу мелких островов Малой Курильской гряды, вошедших в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Москва неоднократно заявляла, что для нее территориальный вопрос Курил окончательно закрыт, так как российский суверенитет над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции ВС РФ на Донбассе японские власти позволили себя ряд антироссийских высказываний, присоединились к санкциям коллективного Запада, ввели собственные ограничения. На этом фоне Москва прекратила все переговоры с Токио относительно заключения мирного договора, остановила безвизовые поездки японских граждан на Курилы и заявила о выходе из договора о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.

Ранее МИД РФ заявил, что Москва не приемлет протестов Токио по этому поводу, а для возвращения к диалогу Японии следует «проявить элементарное уважение» к России и продемонстрировать стремление наладить деградирующие отношения.