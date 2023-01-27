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Япония запретила поставлять в Россию вакцины, медоборудование и роботов

Анна Касаткина
06:40 27.01.2023
Японские власти также ввели персональные рестрикции против 22 россиян.
Япония запретила поставлять в Россию вакцины, медоборудование и роботов
© Фото: Yoshio Tsunoda GlobalLookPress
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Правительство Японии запретит поставки в Россию медицинских изделий, вакцин, радиоактивных материалов, некоторого оборудования, роботов и ряда других товаров в рамках нового пакета санкций. Об этом говорится в заявлении Министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Так, под запрет попадают медицинские изделия, включая приборы для анализов и тестов, вакцины, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и газа, обнаружения взрывчатки, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты и роботы, а также разные химических вещества, включая порошок для снятия отпечатков пальцев и слезоточивый газ. Всего список включает более 80 наименований.

Введены также персональные рестрикции против 22 частных лиц, а также трех компаний, чьи активы будут заморожены. Еще 49 российским компаниям запрещено поставлять товары.

Санкции начнут действовать с 3 февраля.

Вводившиеся поэтапно из-за конфликта на Украине антироссийские санкции Японии охватывают свыше 900 человек и 50 организаций, напоминает ТАСС. Утвержден также перечень запрещенных к экспорту товаров, среди которых полупроводники, программное обеспечение, оборудование для нефтепереработки, предметы роскоши и другое.

Ранее дополнительные ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию ввело Министерство экономики Тайваня. В санкционный список попали изделия, которые можно использовать в военных целях.

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