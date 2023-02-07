Глава МИД Японии Хаяси заявил о курсе Токио на мирный договор с Москвой

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Японские власти сохраняют курс на заключение мирного договора с Россией. С таким заявлением выступил глава МИД Есимаса Хаяси. Сегодня Токио отмечает так называемый день «северных территорий», как в стране называют российские Курильские острова. Со слов Хаяси, позиция Японии по территориальному спору не изменилась, сегодня он считает первостепенным возобновление посещения могил бывшими японскими жителями Южных Курил.

«Относительно вопросов, в частности, экономической деятельности, таких как рыболовство или безопасность судоходства, то есть вопросы, которые Япония и Россия должны решать как соседствующие страны, мы будем в наших действиях исходить из национальных интересов Японии», - цитирует РИА Новости заявление японского МИД.

«Крайне прискорбным» факт отсутствия мирного договора между Японией и Россией считает и глава правительства Страны восходящего солнца Фумио Кисида.

Ранее МИД России уведомил Токио о невозможности дальнейшего диалога по мирному соглашению из-за антироссийской риторики японских властей. На Смоленской площади напомнили Токио о недружественной позиции в отношении Москвы, указав на деградацию двусторонних отношений со времени начала специальной военной операции по защите мирного Донбасса. Во внешнеполитическом ведомстве призвали Японию «проявить элементарное уважение» к России, если там рассчитывают на продолжение диалога.