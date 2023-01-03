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МИД: обсуждение мирного договора с Японией невозможно из-за ее антироссийского курса

Марина Крижановская
04:34 03.01.2023
Отмечено, что с началом спецоперации курс властей Японии изменился на откровенно русофобский.
МИД: обсуждение мирного договора с Японией невозможно из-за ее антироссийского курса
© Фото: Zhang Xiaoyu XinHua Globallookpress
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Антироссийская риторика японских властей не оставляет возможности для диалога по мирному договору. При таком положении дел обсуждать подписание какого-либо документа Россия не намерена. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Совершенно очевидно, что обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны, невозможно. Не наблюдаем признаков отхода Токио от антироссийского курса и каких-либо попыток исправить сложившуюся ситуацию», - сказал замминистра.

Он добавил, что ранее российская сторона обсуждала заключение договора о дружбе, мире и добрососедстве. Однако с началом спецоперации курс властей Японии изменился на откровенно русофобский.

«С началом специальной военной операции на Украине администрация премьер-министра Фумио Кисиды активно включилась в режиссируемую Западом русофобскую кампанию, фактически осуществляя полный демонтаж накопленных за долгие годы результатов взаимовыгодного сотрудничества», - пояснил замглавы МИД РФ Руденко.

В марте МИД РФ заявило о выходе России из переговоров по мирному договору с Японией. В министерстве отметили, что вся ответственность за нанесенный российско-японским отношениям ущерб полностью лежит на Токио. Уже в сентябре РФ прекратила действие соглашения с Японией по Курилам.

После зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал исторически оправданным решение Росиии отказаться от обсуждения мирного договора с Японией. Он указал, что вопрос принадлежности Курильских островов никогда бы не нашло «никакого консенсуса с японцами».

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