Замдиректора брянской гимназии №5 задержали по подозрению в халатности

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Заместитель директора гимназии №5 Лариса Католикова, где ученица совершила вооруженное нападение, была задержана по подозрению в халатности, повлекшей смерть двух и более людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах

«По подозрению в халатности задержана замдиректора гимназии №5 Лариса Католикова, задержание прошло вчера вечером», - сообщает источник агентства.

Нападение на гимназию №5 произошло утром 7 декабря. Ученица восьмого класса, вооруженная дробовиком, зашла в здание учреждения и начала стрельбу по детям. Погибло двое учеников, включая саму напавшую, пятеро пострадали - они были доставлены в Москву для оказания медицинской помощи. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится экспертиза.