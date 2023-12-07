МВД: школьница устроила стрельбу в гимназии в Брянске и ранила трех учеников

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Ученица брянской гимназии пришла в учебное заведение с ружьем, принадлежавшим ее отцу, и устроила стрельбу, в результате которой ранены три человека и двое погибли, включая саму ученицу. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По сообщениям очевидцев, ученица 8-го класса гимназии пронесла в школу ружье и открыла огонь по своим одноклассникам, когда начались занятия. В результате были ранены трое мальчиков, умерла одноклассница ученицы, стрелявшая также совершила самоубийство.

На месте работают оперативные службы, пострадавшим оказывается необходимая помощь.