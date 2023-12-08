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Минздрав: раненные в Брянске дети перенесли полет в Москву удовлетворительно

Никита Черненко
08:48 08.12.2023
Состояние эвакуированных оценивается как тяжелое.
Минздрав: раненные в Брянске дети перенесли полет в Москву удовлетворительно
© Фото: ТРК «Звезда»
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В Москву эвакуировали двух подростков, пострадавших во время стрельбы в гимназии города Брянска. Информацию предоставила пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Пострадавшие были доставлены в столицу в сопровождении врачей, их состояние оценивается как тяжелое. В ведомстве отметили, что подростки перенесли полет удовлетворительно. Еще трое раненых остались в больницах Брянска в состоянии средней степени тяжести, глава Минздрава Михаил Мурашко поставил лечение всех пострадавших под личный контроль.

Стрельба в гимназии №5 в Брянске произошла вчера утром. Ученица 8-го класса пронесла в тубусе для бумаги ружье, зарегистрированное на имя ее отца, и открыла стрельбу по одноклассникам. В результате пятеро подростков были ранены, погибли два человека, включая саму стрелявшую.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента в гимназии. На допрос были вызваны родители гимназистки и директор школы, правоохранительные органы забрали на экспертизу рамку металлоискателя, через которую ученица пронесла огнестрельное оружие.

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