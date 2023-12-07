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Депутат Хинштейн опубликовал фото ружья, из которого стреляли в гимназии Брянска

Никита Черненко
11:11 07.12.2023
Согласно предварительной информации, охотничье ружье принадлежало отцу нападавшей.
Депутат Хинштейн опубликовал фото ружья, из которого стреляли в гимназии Брянска
© Фото: ТРК «Звезда»
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Депутат Государственной думы Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале фотографии ружья, из которого ученица 8-го класса брянской гимназии открыла огонь по своим одноклассникам.

Предположительно, ученица пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3», спрятав его в тубус. Оружие было зарегистрировано на имя отца ученицы.

© SHOT, Telegram

На месте происшествия работают скорая помощь и сотрудники спецслужб. По предварительным данным, пострадали четверо школьников, два человека погибли, включая стрелявшую девочку.

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