В стране и мире Депутат Хинштейн опубликовал фото ружья, из которого стреляли в гимназии Брянска Никита Черненко Согласно предварительной информации, охотничье ружье принадлежало отцу нападавшей. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Депутат Государственной думы Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале фотографии ружья, из которого ученица 8-го класса брянской гимназии открыла огонь по своим одноклассникам. Предположительно, ученица пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3», спрятав его в тубус. Оружие было зарегистрировано на имя отца ученицы. © SHOT, Telegram На месте происшествия работают скорая помощь и сотрудники спецслужб. По предварительным данным, пострадали четверо школьников, два человека погибли, включая стрелявшую девочку. Экспертное мнение и аналитика