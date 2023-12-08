Уголовное дело о халатности возбуждено после стрельбы в брянской школе

Металлодетектор со входа в школу был убран, поэтому восьмиклассница беспрепятственно проникла в школу с оружием, сообщила прокуратура региона.

© Фото: Андрей Мазунин, РИА Новости

После стрельбы в гимназии в Брянской области возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Об этом сообщили представители прокуратуры Брянской области в Telegram-канале ведомства.

Сообщается, что металлоискатель был установлен на входе в гимназию, однако 7 декабря, в день инцидента, он был демонтирован. Предположительно, это было сделано во избежание случайных срабатываний во время развешивания гирлянд в преддверии Нового года.

«Таким образом, не осуществлялся контроль посетителей в части воспрепятствования проносу запрещенных предметов. Это создало условия для прохода ученицы 8-го класса в помещение гимназии с огнестрельным оружием», - говорится в заявлении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что полиция задержала трех человек в рамках расследования уголовного дела о стрельбе в брянской гимназии. Среди них фигурировал и отец девочки, пронесшей ружье на территорию учебного заведения.