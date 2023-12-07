Металлоискатель из брянской гимназии забрали на экспертизу

Будет проверена работоспособность рамки-металлоискателя с целью установки, как школьница смогла пронести ружье в школу.

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Сотрудники правоохранительных органов демонтировали рамку металлоискателя, установленную в гимназии №5 города Брянска, где школьница сегодня пронесла ружье в тубусе для бумаг и открыла огонь по одноклассникам.

Сотрудники полиции проведут экспертизу металлоискателя, чтобы понять, как ученица смогла пронести оружие в учебное заведение. Экспертиза будет проходить в рамках возбужденного уголовного дела по факту инцидента в гимназии.

Ученица 8-го класса пронесла в школу дробовик отца, в результате стрельбы было ранено пятеро подростков, два человека были убиты, включая открывшую огонь девочку. Раненым оказывается медицинская помощь.