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Эксперт Данюк заявил, что кампания по передаче Киеву западных танков инициирована Варшавой

Семен Лавров
16:10 26.01.2023
Он также назвал Польшу плацдармом для западной военной техники и отметил, что она руководствуется холодным расчетом, а не стремлением помочь Украине.
Эксперт Данюк заявил, что кампания по передаче Киеву западных танков инициирована Варшавой
© Фото: Armin Weigel, dpa, GlobalLookPress
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Кампания по передаче Киеву западных танков инициирована Варшавой. Об этом заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Мы видим, что именно Польша является застрельщиком кампании по передаче танков Leopard Украине», - сказал он RT.

Он также сравнил действия стран коллективного Запада с принципом домино и отметил важность одобрения Германией передачи Киеву Leopard другими странами и решения США поставить танки Abrams.

Кроме того, Данюк указал на личные интересы Польши, которая надеется получить компенсацию за оказание военной помощи Украине.

«При этом мы понимаем, что именно Польша является плацдармом для накопления натовской техники. За этим кроется не желание помочь Украине, а холодный расчет», - отметил эксперт.

Согласно подсчету американского канала ABC, европейские страны совместно отправят Киеву около сотни немецких танков Leopard. Вместе с этим Великобритания и США анонсировали поставки своих Challeger 2 и Abrams на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти решения прямой вовлеченностью Запада в конфликт на Украине, не согласившись со словами представителей НАТО о том, что они не принимают в нем участия.

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