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Лондон в ближайшие дни передаст Киеву 14 танков Challenger 2

Максим Крюков
02:14 15.01.2023
Пакет военной помощи Украине также включает около 30 самоходных орудий AS90 калибром 155 мм.
Лондон в ближайшие дни передаст Киеву 14 танков Challenger 2
© Фото: Andrew Skudder. Flickr, CC BY-SA 2.0, Wikipedia
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Великобритания в ближайшие недели отправит киевскому режиму 14 танков Challenger 2. Об этом сообщает Даунинг-стрит.

«Танки отправятся в страну в ближайшие недели после того, как премьер-министр сообщил президенту Зеленскому, что Великобритания предоставит дополнительную поддержку Украине». - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства Британии.

Отмечается, что пакет военной помощи Киеву также включает около 30 самоходных орудий AS90 калибром 155 миллиметров.

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак призвал союзников ускорить поставки вооружения Украине, отметив, что сейчас наилучший момент для этого. Также сообщается, что Лондон в ближайшие дни начнет курс обучения украинских боевиков по применению передаваемых им танков и гаубиц.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что решение британских властей отправить в зону украинского конфликта тяжелые танки Challenger 2 никак не отразится на успехах украинских националистов и только приведет к новым жертвам. Также дипломаты назвали танки Challenger 2 на Украине законной целью для российских войск.

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