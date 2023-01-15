Лондон в ближайшие дни передаст Киеву 14 танков Challenger 2

© Фото: Andrew Skudder. Flickr, CC BY-SA 2.0, Wikipedia

Великобритания в ближайшие недели отправит киевскому режиму 14 танков Challenger 2. Об этом сообщает Даунинг-стрит.

«Танки отправятся в страну в ближайшие недели после того, как премьер-министр сообщил президенту Зеленскому, что Великобритания предоставит дополнительную поддержку Украине». - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства Британии.

Отмечается, что пакет военной помощи Киеву также включает около 30 самоходных орудий AS90 калибром 155 миллиметров.

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак призвал союзников ускорить поставки вооружения Украине, отметив, что сейчас наилучший момент для этого. Также сообщается, что Лондон в ближайшие дни начнет курс обучения украинских боевиков по применению передаваемых им танков и гаубиц.

Ранее в посольстве России в Лондоне заявили, что решение британских властей отправить в зону украинского конфликта тяжелые танки Challenger 2 никак не отразится на успехах украинских националистов и только приведет к новым жертвам. Также дипломаты назвали танки Challenger 2 на Украине законной целью для российских войск.