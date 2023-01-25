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Байден подтвердил отправку танков Abrams на Украину

Семен Лавров
20:14 25.01.2023
Он заявил, что США передадут Киеву 31 боевую машину, которые сформируют отдельный батальон.
Байден подтвердил отправку танков Abrams на Украину
© Фото: Jim LoScalzo, CNP, Globallookpress
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Президент США Джо Байден заявил, что США передадут Украине 31 танк Abrams. Соответствующая трансляция была запущена на официальной странице Белого дома в Twitter.

По его словам, из этих боевых машин будет сформирован отдельный батальон.

«С приближением весны украинские силы работают над защитой удерживаемой ими территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям», - рассказал Байден.

Недавно стало известно, что сегодня утром президент США провел телефонные переговоры с лидерами ФРГ, Италии, Великобритании и Франции. По данным Белого дома, обсуждалась помощь Украине.

Ранее о готовности передать 14 танков Leopard Киеву объявила Германия. Также она одобрила поставку этих бронемашин другими странами, такими как Финляндия и Польша. На основе этих и других данных телеканал ABC посчитал, что 12 стран Запада направят на Украину около 100 танков различных моделей

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