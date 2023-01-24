ABC: около сотни немецких танков Leopard готовы передать Украине 12 стран Запада

Готовность передать Украине танки уже публично озвучили Польша и Финляндия, также к этому склоняются Дания, Испания и Нидерланды.

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Около сотни немецких танков Leopard готовы передать Киеву 12 стран в случае, если получат разрешение на это от правительства ФРГ. Об этом со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщает телеканал ABC.

Соответствующие соглашения, утверждает инсайдер, достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

Публично объявили о готовности передать Украине бронетехнику Финляндия и Польша, также некоторое количество танков готовы предоставить Дания, Испания и Нидерланды. Источник телеканала добавил, что собственные запасы Киева истощаются и он остро нуждается в оружии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что согласие Берлина на поставку танков Leopard из Польши на Украину не имеет большого значения. Если бы ФРГ на это не согласилась, Варшава все равно отправила бы бронетехнику, подчеркнул он.

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, власти озвучат свое окончательное решение по танкам в ближайшее время. Главы МИД страны Анналена Бербок отмечала, что Берлин не будет против, если Leopard на Украину решит отправить Польша.