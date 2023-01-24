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Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard

Андрей Аркадьев
12:47 24.01.2023
В Минобороны Польши также призвали ФРГ присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Киеву этими боевыми машинами.
Польша запросила у Германии разрешение на передачу Украине танков Leopard
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, GlobalLookPress
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Польские власти запросили у германского правительства официальное разрешение на передачу Украине танков Leopard. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Германия уже получила нашу просьбу выразить согласие на передачу танков Leopard 2 Украине», - написал он в Twitter.

Министр также призвал ФРГ присоединиться к коалиции стран, оказывающих поддержку Киеву этими боевыми машинами.

Также министр обороны Германии Борис Писториус и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили передачу танков Leopard Украине. Столтенберг выразил уверенность, что решение по поводу танков скоро появится. Ранее в Госдепе США также анонсировали скорые новости от Берлина о передаче этих боевых машин Киеву.

Напомним, министры обороны стран НАТО на встрече на авиабазе Рамштайн не смогли договориться о поставке украинской стороне Leopard 2 несмотря на давление на ФРГ со стороны ряда западных стран и многочисленные просьбы Киева. Польша давно заявляла о готовности передать «Леопарды», но для этого требуется разрешение Германии. Между тем, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать поставке танков со стороны Варшавы.

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