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Игра с огнем: как немецкие танки оказались у границ России впервые со времен Великой Отечественной

Юлия Шатилова
23:37 15.01.2023
Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что поставки западного оружия Украине призваны затянуть конфликт и максимально измотать Россию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Philipp Schulze, dpa, GlobalLookPress
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Власти США объявили о выделении Киеву крупнейшего пакета военной помощи объемом свыше $3 млрд. В него, в частности, войдут бронемашины Bradley, самоходные гаубицы, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы. Продавил Вашингтон и немецкого канцлера Олафа Щольца, который до последнего пытался увернуться от прямого столкновения с Москвой. Казус ситуации в том, что Польша вознамерилась поставить Киеву имеющиеся в их распоряжении немецкие танки Leopard.

«Мы приняли решение, что такая поддержка с польской стороны будет оказана Украине. Будет передана рота танков Leopard в рамках международной коалиции», - заявил президент Польши Анджей Дуда.

Но чтобы это сделать - необходимо получить разрешение германских властей на каждый такой танк. И Олаф Шольц долго колебался. Лишь после принудительного разговора с главой Белого дома Джо Байденом и потребовав от США официально одобрить поставки тяжелой техники от всех стран НАТО Киеву - Берлин дал свое согласие.

Не отстают и остальные европейцы. Танки готовится поставить Великобритания. Бронеавтомобили и колесные танки пообещал французский лидер Эммануэль Макрон. О готовности вложиться своими «Леопардами» в помощь Киеву заявила даже Финляндия. И все это в Европе упорно продолжают называть - путем к миру. Но, похоже, что победа Украины Западу и не нужна, настоящая цель - измотать Россию затяжной войной, и сделать все это руками украинцев. Что киевский режим превратился в натовскую ЧВК говорил на заседании Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя.

«Украина по сути превратилась в ЧВК НАТО. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведкой, говорят, где стрелять, а где атаковать. Страдает украинский народ, потому что его заставляют воевать за чужие цели, - признал министр обороны Украины Резников. Это: "Мы выполняем миссию НАТО, не теряя их крови, но с потерей своей. Поэтому Запад должен дать нам больше оружия и денег". Вот она, формула опосредованной войны НАТО "до последнего украинца", лучше не опишешь», - заявил Небензя.

Какой мир нужен Западу уже давно понятно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к затяжной войне и заявил, что Украина будет воевать до тех пор - пока Москва не подпишет мирный договор на условиях Альянса. Для России первостепенным остается добиться своих целей.

О бездумном стремлении коллективного Запада накачать Украину оружием и его желании затянуть конфликт на границах России в материале Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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