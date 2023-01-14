По его мнению, они будут существенно тормозить любые попытки наступления со стороны боевиков.

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Украинские боевики столкнутся с серьезными проблемами в использовании боевых машин пехоты (БМП) Bradley, которые США намерены передать им в рамках военной помощи. Об этом рассказал офицер американской армии в отставке Джефф Джагер.

«Основная проблема заключается в том, что боевая машина Bradley представляет собой чрезвычайно высокотехнологичную и сложную систему», - говорится в его статье на страницах издания 19FortyFive.

Таким образом обучение боевиков работе с данными бронемашинами, по мнению Джаггера, существенно замедлит любые попытки наступления украинцев. Тем более, что они вряд ли получат самые лучшие и новые Bradley, какие имеются у Пентагона.

Ранее автор журнала Newsweek обратил внимание на то, что Вашингтон уже неоднократно нарушал собственные правила, увеличивая свое присутствие в украинском конфликте. Он предостерег власти от втягивания страны в Третью мировую войну и рисков, связанных с передачей большого количества вооружения Украине как стране с высоким уровнем коррупции.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что любые виды оружия, включая полученные Киевом из-за рубежа, являются законной целью для атак ВС РФ. Он также напомнил, что одна из главных задач СВО - демилитаризация Украины.