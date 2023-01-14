Небензя: Украина превратилась в «натовскую ЧВК»

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Украина превратилась в «натовскую ЧВК», а украинский народ заставляют воевать за чужие задачи. Об этом на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил постпред России Василий Небензя.

«Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач», — сказал он.

Небензя процитировал министра обороны Украины Алексея Резникова, который ранее заявил, что страна выполняет «миссию НАТО без потери их крови, но с потерей нашей», а затем призвал поставлять Киеву больше оружия и денег. Эти слова, подчеркнул постпред, отражают истинную подоплеку любых украинских «мирных инициатив».

На заседании Небензя также заявил, что Россия готова к достижению целей спецоперации путем переговоров, в противном случае они будут достигнуты военным путем.