Стали известны подробности встречи Зеленского с лидерами Польши и Литвы во Львове

По данным украинских Telegram-каналов, стороны могут подписать трехсторонний договор о политическом, экономическом и социальном сотрудничестве.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с польским коллегой Анджеем Дудой и главой Литвы Гитанасом Науседой. Об этом сообщил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.

«Зеленский сейчас во Львове встречается с Дудой», - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

По сообщениям некоторых украинских Telegram-каналов, во Львове стороны намерены подписать декларацию «Люблинского треугольника». Документ предусматривает трехстороннее политическое, экономическое и социальное сотрудничество Киева, Варшавы и Вильнюса.

Накануне глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетила Харьков. В ходе визита министр пообещала Украине новые поставки оружия. Визит проходил в атмосфере строгой секретности и продлился всего несколько часов. Бербок сопровождал ее украинский коллега Дмитрий Кулеба.

Ранее власти Польши опровергли отправку на Украину крупной партии танков Leopard, отметив, что смогут передать Киеву только символическое количество бронетехники. А сегодня Дуда пообещал передать Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции.