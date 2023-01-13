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Бундестаг напомнил, что без разрешения Берлина передавать Киеву немецкие танки незаконно

Ян Брацкий
15:45 13.01.2023
В правительстве Германии заявили, что не получали запросов по передаче Киеву танков Leopard.
Бундестаг напомнил, что без разрешения Берлина передавать Киеву немецкие танки незаконно
© Фото: Chris Emil JanÃx.en, imago-images.de, GlobalLookPress
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Передача немецких танков Leopard Украине без разрешения официального Берлина является незаконной. Об этом напомнила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.

«Это было бы противозаконно, это требует согласия правительства ФРГ», - заявила чиновница.

Со ее слов, пока никаких запросов со стороны Польши или другого государства Евросоюза по поводу передачи бронетехники Киеву не поступало, пишет ТАСС.

В минувшее воскресенье власти Германии заявили, что не готовы в одностороннем порядке передавать Киеву тяжелые танки. Как отметил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, для Германии важно не действовать в этом вопросе в одиночку. Между тем в бундестаге призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить Польше передачу танков Leopard киевскому режиму. Варшава и Париж на этом фоне пообещали продолжить давление на Германию.

Ранее эксперты назвали невозможным использование украинскими националистами танков Leopard в зоне конфликта. По их мнению, это связано с проблемами в техобслуживании и недостатком топлива для заправки техники.

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