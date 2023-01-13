Бундестаг напомнил, что без разрешения Берлина передавать Киеву немецкие танки незаконно
Передача немецких танков Leopard Украине без разрешения официального Берлина является незаконной. Об этом напомнила представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман.
«Это было бы противозаконно, это требует согласия правительства ФРГ», - заявила чиновница.
Со ее слов, пока никаких запросов со стороны Польши или другого государства Евросоюза по поводу передачи бронетехники Киеву не поступало, пишет ТАСС.
В минувшее воскресенье власти Германии заявили, что не готовы в одностороннем порядке передавать Киеву тяжелые танки. Как отметил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль, для Германии важно не действовать в этом вопросе в одиночку. Между тем в бундестаге призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца разрешить Польше передачу танков Leopard киевскому режиму. Варшава и Париж на этом фоне пообещали продолжить давление на Германию.
Ранее эксперты назвали невозможным использование украинскими националистами танков Leopard в зоне конфликта. По их мнению, это связано с проблемами в техобслуживании и недостатком топлива для заправки техники.